سلطة المياه وجودة البيئة تعزز تعاونها مع وزارة الداخلية

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، برفقة المدراء العامون، مقر وزارة الداخلية، حيث كان في استقباله مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح وعدد من الطواقم العاملة.



وطرح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، عدة قضايا ومواضيع يمكن العمل من خلالها بشكل مشترك مع وزارة الداخلية، من أبرزها فكرة الضابطة البيئية التي من شأنها أن تشكّل درعا حاميا للطواقم العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة.



من جانبه رحب اللواء محمود صلاح بالفكرة، و وعد بتوفير عدد من عناصر الشرطة للعمل ضمن فريق الضابطة البيئية وذلك لتصويب أوضاع الآبار العشوائية المنتشرة في قطاع غزة، وتوفير حماية للطواقم العاملة بدلا من التصادم مع الجمهور.



وأكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن الحفر العشوائي للآبار تسبب في زيادة ملوحة المياه وندرة الموارد المائية مما انعكس على كافة مناحي الحياة، الأمر الذي استدعى ايجاد حالة من الضبط والحد من الحفر العشوائي للآبار.



وفي ختام اللقاء، شكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم كافة المجهودات الشرطية المبذولة من قبل وزارة الداخلية معتبرا أن العلاقة تعاونية بشكل دائم.

