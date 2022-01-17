المدهون يستقبل وفداً من جمعية يافا للتنمية والثقافة

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفداً من جمعية يافا للتنمية والثقافة يرأسه فؤاد السمنة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.



من جهته، رحب المستشار المدهون بفؤاد السمنة والوفد المرافق له، مبيناً أن التجمعات العشائرية تعمل على تحقق استقرار المجتمع من خلال نشر روح الإصلاح والمحبة والأخوة وثقافة احترام القانون، وتعزيز السلم المجتمعي بين المواطنين.



وأكد المستشار المدهون أن اطالة أمد التقاضي مشكلة ليست وليدة اللحظة ولا تقتصر على قطاع غزة وانما تعاني منها العديد من الدول، موضحا أن القضاء بغزة باشر العمل على تحديد الأسباب الجوهرية لها، وتحديد أوزان نسبية لها للحصول على نتائج موضوعية تسهل من معالجتها من خلال لجنة تم تشكيلها.



من جانبه هنأ الأستاذ السمنة والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء متمنين له السداد في تطوير مرفق القضاء واحداث النهضة العدلية المراقبة

