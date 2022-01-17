سلطة المياه تعزز تعاونها مع جمعية "مكة "

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف إبراهيم وفداً من جمعية مكة، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك.



وأوضح إبراهيم في بداية اللقاء، أبرز سياسات وانجازات سلطة المياه وجودة البيئة وذلك من خلال شرح تفاصيل أزمتي المياه والبيئة.



وصرح د.يوسف ابراهيم، أن أزمتي المياه والبيئة أزمتان مرتبطتان، نظرا لوجود عدة مشاكل معقدة من أبرزها مشكلة ملوحة المياه، الحفر العشوائي للآبار مما ينعكس على جودة وكمية مياه الخزان الجوفي.



وأكد مدير جمعية مكة د.حازم السراج أن التعاوزن متبادل ومشترك بين الطرفين، وذلك في اطار توظيف المشاريع بشكل متوازي بين قطاعي المياه والبيئة.

وفي ختام اللقاء، شكر مدير جمعية مكر الجهود المبذولة من طواقم سلطة المياه وجودة البيئة متمثلة برئيسها د.يوسف ابراهيم.

