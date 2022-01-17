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برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة

أندية محافظات غزة تستعد لانطلاق كأسي كرة السلة و كرة اليد

17 كانون ثاني / يناير 2022 10:40

أندية محافظات غزة تستعد لانطلاق كأس المرحوم "الكرنز" لكرة السلة وكأس المرحوم "الصواف" لكرة اليد
أندية محافظات غزة تستعد لانطلاق كأس المرحوم

غزة- الرأي

استعدت أندية محافظات غزة لانطلاق منافسات بطولة الكأس في كل من لعبتي كرة السلة وكرة اليد، للموسم الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، وستقام البطولتين برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ضمن برامج الرعاية والدعم التي ينفذها المجلس لمساندة الاتحادات الرياضية.

كما أعلن المجلس الأعلى أن كأس السلة ستحمل اسم المرحوم "عبد الله الكرنز" تقديرا ووفاء لمسيرة المرحوم في ميادين الرياضة الفلسطينية، كما ستحمل بطولة كأس اليد اسم المرحوم "عون الصواف" أحد أعلام لعبة كرة اليد ورئيس اتحادها السابق.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس السلة خلال الأيام القليلة القادمة، وتستضيفها صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، وكانت القرعة التي أجراها اتحاد اللعبة أسفرت عن تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى خدمات البريج وخدمات المغازي وخدمات جباليا وخدمات دير البلح وشباب المغازي.
والمجموعة الثانية: خدمات رفح، وجمعية الشبان المسيحية، وغزة الرياضي، وشباب البريج، وخدمات خانيونس.

أما بطولة كأس اليد فستنطلق يوم (٣٠) من الشهر الجاري، واسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى: خدمات النصيرات، شباب جباليا، اتحاد الشجاعية.
المجموعة الثانية: اتحاد دير البلح، الصلاح، الرباط.

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