"محيسن" يثمن جهود المراكز الشبابية في مواجهة المنخفض الجوي

غزة- الرأي

ثمن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن الجهود التي بذلتها الفرق التطوعية التابعة للمراكز الشبابية والمجموعات الكشفية في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية الناتجة عن المنخفض الجوي العميق الذي ضرب قطاع غزة.

وقال محيسن: "منذ الساعات الأولى لبدء المنخفض الجوي أصدرنا توجيهات للمراكز الشبابية لاستنفار فرقها التطوعية المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة لتسخير كافة جهودها لخدمة أبناء شعبنا بكل الوسائل والسُبل الممكنة والمتاحة، ودعم واسناد طواقم البلديات والهيئات المحلية والدفاع المدني في مهامهم، للتخفيف قدر الإمكان من الأثار المترتبة على المنخفض وتقليل الأضرار".

وأضاف: "إن العمل التي قدمته المراكز الشبابية والمتطوعين والمجموعات الكشفية والوزارات المختصة والشرطة والدفاع المدني وطواقم البلديات والجمعيات الخيرية مبعث فخر واعتزاز، ويؤكد على أن شعبنا موحد ومتماسك في مواجهة الأزمات والطوارئ، ويضرب أروع دروس التكافل والتعاضد الاجتماعي".

وبين محيسن أن المراكز الشبابية نفذت خلال اليومين الماضيين عدد كبير من المهمات في كافة محافظات قطاع غزة، خاصة في المناطق المتضررة من العدوان الأخير على غزة، حيث قامت بأعمال تغطية لمنازل الصفيح، وشفط المياه من المنازل التي تعرضت للغرق، إضافة إلى تقديم طعام مساعدات عينية وأغطية وملابس للعائلات المتضررة، وتقديم اسعافات أولية لبعض الحالات الطارئة وأدوية للمرضى وتسهيل نقل عدد منهم إلى المستشفيات، ومساعدة أصحاب السيارات العالقة.