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في اطار تعزيز التعاون المشترك

سلطة المياه تعزز تعاونها مع فرقة الانضباط الشرطي

17 كانون ثاني / يناير 2022 10:55

سلطة المياه تعزز تعاونها مع فرقة الانضباط الشرطي
سلطة المياه تعزز تعاونها مع فرقة الانضباط الشرطي

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، وفداً من فرقة الانضباط الشرطي في مقر سلطة المياه وجودة البيئة.


وناقش الطرفان عدة مواضيع مشتركة يمكن من خلالها أن يتم تعزيز وتبادل التعاون المشترك من خلال دعم الطواقم الفنية من سلطة المياه وجودة البيئة بمجموعة من أفراد الشرطة الفلسطينية.


واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أنها بادرة طيبة من جهاز الشرطة الفلسطينية، وأنها خطوة ايجابية في اتجاه ضبط الواقع المائي في قطاع غزة لتحسين جودة الخدمة المائية المقدمة للمواطن الفلسطيني.


وفي ختام اللقاء، شكرت الطواقم الشرطية جميع الطواقم العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة وأبدت استعدادا كاملا للتعاون في مراحل مقبلة.
 

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