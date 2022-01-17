"الدفاع المدني" ينفذ 260 مهمة خلال المنخفض الجوي

غزة- الرأي

نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 260 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي مر بالأراضي الفلسطينية منذ ظهر الخميس الماضي وحتى صباح اليوم الإثنين.

وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وحرائق.

وأوضح تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع تطاير ألواح معدنية في 32 منزلًا، وأجرت 13 جولة تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 187 مهمة شفط مياه من (منازل وبرك).

وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 29 سيارة علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما أخلت 350 شخصًا من منازلهم لتسرب مياه الأمطار داخلها، بالإضافة لمعاينة 55 منزلاً متضرراً، وإزالة شجرتين سقطت بفعل الرياح والأمطار.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت 21 حرائقًا، فيما نقلت طواقم الإسعاف 17 مواطنًا للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.