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خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي

النائب العام يناقش آليات تجويد الأداء للنيابة العامة

17 كانون ثاني / يناير 2022 11:25

النائب العام يناقش آليات تجويد الأداء
النائب العام يناقش آليات تجويد الأداء

غزة- الرأي

ناقش النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي للنيابة العامة، الذي يضم رؤساء النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة ورئيس ديوان النائب العام ومدير عام النيابة العامة، ويُعقد بشكل شهري، تقييم أداء النيابة العامة، وآليات الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن في قطاع العدالة، والمتابعة في تنفيذ الخطة التشغيلية للنيابات والوحدات الإدارية؛ لتحقيق عدالة الإجراء، والنهوض بمنظومة العدالة الجنائية، كما تم مناقشة تعزيز ومتابعة نشر الوعي بين موظفي النيابة ومتلقي الخدمات العدلية.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على عدة قضايا مهمة ترسم معالم وسياسات المرحلة القادمة بشأن التركيز على برامج العمل الجادّة؛ لتطوير وتجويد العمل الفني والإداري للنيابات، وتحسين جودة بيئة العمل المكانية، وشدد اللقاء على أهمية الحفاظ على إنجازات المرحلة السابقة والموروث الإيجابي للنيابة العامة، وتعزيز الشراكة التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لترسيخ العدالة الناجزة، والعمل الجاد على وضع الخطط ورسم السياسات لإنفاذ مشروع الإنذار المبكر للجريمة؛ للحد من الجرائم ومحاربتها قبل وقوعها.

واطّلَعَ المستشار النحال خلال الاجتماع على أهم التحديات والإنجازات التي قدمها رؤساء النيابة العامة، وأبرز الإنجازات في محاربة الجريمة، والجهود المبذولة مع الشركاء في المؤسسة الشرطية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني للحد منها ومعالجتها؛ بما يصُب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز رد المظالم وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي، ويساهم بفاعلية في سرعة إنجاز العمل.

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