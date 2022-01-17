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لا وفيات.. 143 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

17 كانون ثاني / يناير 2022 11:33

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 969 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 25 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 191777 إصابة بينها 1393 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188653 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1731.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 42.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 554655.

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