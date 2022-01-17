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زراعة الوسطى ترشد مزارعي الخضار حول برامج التسميد و الري

17 كانون ثاني / يناير 2022 11:39

زراعة الوسطى ترشد مزارعي الخضار حول برامج التسميد و الري
زراعة الوسطى ترشد مزارعي الخضار حول برامج التسميد و الري

الوسطى- الرأي

نفذ قسمي وقاية النباتات،و الإرشاد النباتي بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين -المحافظة الوسطى، جولة ميدانية على مزارعي الخضار المكشوفة بهدف تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج ذات جودة عالية،وذلك من خلال إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات.


 وجرى خلال الجولة تقديم الخدمات الإرشادية حول برامج التسميد وتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة.


 في إطار متابعة  سلوك ونشاط دودة " الحشد الخريفية قام قسم وقاية النباتات بأخذ قراءات من المصائد الفرمونية الموزعة داخل المحافظة من أجل تحديد ومراقبة حركة إنتشارها على المستوى المحلي بهدف تحديد المناطق المعرضة للخطر، وذلك من خلال الإنذار المبكر .


وفي هذا الاطار قام طاقم المهندسين، بتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة، والتي تمثلت في كيفية القضاء على هذه الحشرة من خلال إتباع طرق المكافحة المتكاملة للآفات.

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