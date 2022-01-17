دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بالوزارة خمسة أسرى من محافظة خانيونس.

وأوضح أمين شهوان أخصائي محافظة جنوب غزة ، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية، مشيرا أنه تم زيارة عدد "16" أسرة منذ بداية العام 2022

تمثلت الزيارات بزيارة عائلة الأسير رامي سليمان أبو مصطفى (41) عام ، والمعتقل منذ 2102002م، والمحكوم 20 عاما.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير محمد يوسف القدره (35) عام والمعتقل منذ 2072014م، والمحكوم 11 عاما علما انه رزقه الله بطفل من سفراء الحرية اسماه مجاهد .

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير محمد جمال رمضان (28) عام ، والمعتقل منذ 2372014م، والمحكوم 12 عام.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير حسن مصطفى سليمان أبو مصطفى (48) عام، ومعتقل منذ 24112021م علما انه اسير جديد تم اعتقاله خلال مرافقته لزوجته للعلاج .

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير عماد الدين محمد صقر (37) عام ،والمعتقل منذ 162004م، ومحكوم 20 عاما، حيث تم الاطمئنان على والدته بعد إجرائها عملية جراحية .

يشار أن عدد أسرى قطاع غزة داخل السجون ما يقارب من (220) أسير موزعين على مختلف محافظات قطاع غزة.