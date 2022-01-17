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التعليم العالي يدعو مكاتب الخدمات الجامعية تصويب وضعها الإداري والقانوني

17 كانون ثاني / يناير 2022 11:58

التعليم العالي يدعو مكاتب الخدمات الجامعية تصويب وضعها الإداري والقانوني
التعليم العالي يدعو مكاتب الخدمات الجامعية تصويب وضعها الإداري والقانوني

غزة- الرأي

دعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة الشروع بإجراءات ترخيص هذه المكاتب وتصويب وضعها الإداري والقانوني حسب شروط وإجراءات الترخيص المعمول بها والمعلنة من قبل الوزارة، وذلك حتى نهاية دوام يوم الإثنين 31/1/2022م.

كما ودعت الوزارة أصحاب المكاتب غير المرخصة والأشخاص المخالفين؛ للتوقف فورًا عن نشر الإعلانات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات الجامعية وإحضار القبولات والمقاعد الدراسية للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، مشيرًة إلى أنه ستتم ملاحقة أي مكتب خدمات جامعية يمارس أعمالًا دون ترخيص وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

في حين دعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة الحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة والأشخاص العاملين في هذا المجال بالطرق غير القانونية حتى لا يكونوا عُرضة للنصب والاحتيال.

وأهابت الوزارة بأولياء الأمور والطلبة على ضرورة تحرّي الدقة في اختيار مكاتب الخدمات الجامعية والتعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة لدى الوزارة والاستعلام عن ذلك عبر التواصل مع دائرة الخدمات والشؤون الطلابية بالإدارة العامة للتعليم الجامعي- هاتف 08-2641298 – 2641297.

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