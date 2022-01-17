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رئيس سلطة المياه يزور مقر المكتب الإعلامي الحكومي

17 كانون ثاني / يناير 2022 12:09

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم برفقة المدراء العامون، مقر المكتب الاعلامي الحكومي لمناقشة وبحث عدد من القضايا المشتركة.

وتحدث رئيس سلطة المياه وجودة البيئة في بداية اللقاء، عن فكرة حصاد مياه الأمطار والسعي حول تطبيق الفكرة من خلال التعاون مع جهات الاختصاص، وتطرق للظروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة على صعيد الواقع المائي واعتبر أن أبرز مشكلتين تواجه قطاع المياه هي مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والاعتداء العشوائي من قبل المواطنين على الخزان الجوفي من خلال حفر الآبار بحالة غير منتظمة.

فيما اعتبر د. يوسف ابراهيم ان التسهيلات التي قدمها الاحتلال الاسرائيلي بالآونة الأخيرة هي تسهيلات مدفوعة الثمن ومرهونة بمعطيات المرحلة المقبلة.

فيما استعرض د. يوسف ابراهيم مجموعة من القضايا البيئية التي تحاول معالجتها سلطة المياه وجودة البيئة، من أبرزها التخلص الآمن بحق النفايات الطبية وكيفية التعامل والتخلص مع البطاريات التالفة.

فيما رحب رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف بالوفد الزائر، واعتبر الزيارة انما هي تعزيز للتعاون المشترك الموجود بين سلطة المياه وجودة البيئة والمكتب الاعلامي الحكومي.

وفيما أبدى تعاونا كبيرا واستعداد طواقمه الاعلامية بمعالجة قضايا سلطة المياه وجودة البيئة بقوالب اعلامية متنوعة.

وفي ختام اللقاء، شكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم جميع الطواقم العاملة في المكتب الاعلامي الحكومي داعين المولى أن يعينهم على حمل الرسالة الاعلامية مقدما درعا تكريميا لجهودهم.

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