"مطير" يتفقد برك تجميع مياه الأمطار ويشيد بالجهود المبذولة

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير الجهود التي بذلتها طواقم الطوارئ على أرض الميدان ونجاحها في إدارة الأزمة، من خلال عملها على مدار الساعة في أيام المنخفض الجوي العميق والذي اجتاح معظم الأماكن في مدينة غزة.



جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها م. سمير مطير ، لبركتي تجميع مياه الأمطار عسقولة والشيخ رضوان والتي كان ختامها بوادي غزة.



كما وتفقد وكيل الوزراة منطقة شارع الثلاثيني التي تعرضت لقصف بنية تحتيه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.



ورافقه خلالها رئيس لجنة الطواريء الحكومية م. زهدي الغريز، مصطفى قزعاط رئيس لجنة طوارئ بلدية غزة، م. محمد شلبي مدير عام الإدارة العامة للمحافظات والمجالس المشتركة، مدير المنطقة أ. أحمد سمارة.



بدوره أكد م. سمير مطير وقوف وزارة الحكم المحلي إلى جانب الهيئات المحلية في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن المنخفضات الجوية.



وأشار إلى جهود الحكومة والبلديات والمجتمع المدني في سرعة الاستجابة للتعامل مع طوارئ المنخفض وهو ما يدلل على الإرادة الصلبه التي يملكها جميع مكونات الشعب الفلسطيني.



وأوضح الجهود الجبارة التي بذلت في خدمة المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الظروف الجوية القاسية التي مرت بها مدينة غزة، لافتا إلى أن العدوان الأخير على القطاع وتدمير البنية التحتية والتي أصبحت هشة هو السبب الرئيس لما خلفته المنخفضات.