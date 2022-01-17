الصحة: الحالة الوبائية في العالم مقلقة وتتطلب تعزيز إجراءات الوقاية

غزة- الرأي

قالت لجنة متابعة الأزمة في وزارة الصحة بغزة، أن تطورات الحالة الوبائية في العالم ودول الجوار مقلقة وتتطلب تعزيز اجراءات الوقاية وفي مقدمتها تلقي التطعيمات، لمواجهة تداعيات المتحورات الجديدة لفيروس كوفيد 19.

وأشارت اللجنة في مستهل اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش الى أن قطاع غزة يشهد حالة من التصاعد المضطرد في أعداد الاصابات المسجلة يوميًا. واستعرض الاجتماع جملة من تقارير العمل والمتابعة الميدانية وما تنفذه الادارات المختصة لرفع درجة الجهوزية الى أفضل حالاتها ومتابعة الاجراءات والتجهيزات الطبية في مراكز الفرز التنفسي وأقسام العناية المركزة والمختبرات ومحطات الأكسجين.