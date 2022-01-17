رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور مقر وكالة صفا الإعلامية

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم برفقة مدير عام وحدة المصادر المائية م.مازن البنا، مقر وكالة صفا الاعلامية.

واستقبل مدير تحرير وكالة صفا الاعلامية محمد أبو قمر الوفد الزائر، معتبرا ًأنها زيارة تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة في الحصول على المعلومات من مصدرها الصحيح.



فيما عدّ رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، وكالة صفا الاعلامية من ضمن المنابر الاعلامية الهامة في نشر وتوصيل الرسالة الاعلامية لكافة فئات الجمهور الفلسطيني.



في حين استعرض د.يوسف ابراهيم أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه والبيئة في قطاع غزة، في ظل التسهيلات التي قدمها الاحتلال الاسرائيلي في الآونة الأخيرة معتبرا أن ملف المياه يصنف ملف أمني قومي.



فيما صرح د.يوسف ابراهيم أن قطاع المياه يواجه أزمة على صعيدي الكمية والجودة، حيث تسعى السلطة من خلال سياساتها بالحد من الحفر العشوائي للآبار والتعديات الحاصلة على الخزان الجوفي لتحسين جودة المياه المتوفرة للمواطن الفلسطيني.



وأضاف رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، أن ازدياد التكلفة التشغيلية لمحطات تحلية المياه يشكّل عبئا كبيرا على عاتق سلطة المياه وجودة البيئة.



أما على صعيد قطاع البيئة، أكد د.يوسف ابراهيم أن أبرز المشاكل والازمات التي تواجه قطاع البيئة، هي مشكلة النفايات الطبية الناجمة عن المؤسسات الخاصة فيما اعتبر أن المؤسسات الحكومية تم التعاون معها للتخلص الآمن من النفايات الطبية وفق بروتوكولات بيئية سليمة، مضيفاً أن مشكلة البطاريات التالفة من ضمن الازمات التي تواجهها مشيرا الى امكانية حلها بالقريب العاجل بالتعاون مع جهات الاختصاص كما وزارة الاقتصاد.



في حين اعتبر د.يوسف ابراهيم أن الاحتلال الاسرائيلي هو المسبب الرئيس للعديد من أزمات البيئة، بسبب الحروب المتعددة التي شنها على مناطق مختلفة في قطاع غزة، من أبرزها العدوان الاخير الذي ضرب من خلاله مخازن خضير للأسمدة والمبيدات الزراعية الذي نجم عنه أضرار ومخلفات بيبئية خطيرة جدا.



وفي ختام اللقاء، شكر مدير تحرير وكالة صفا الاعلامية مجهودات الطواقم العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة، في حين قدم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم درعا تكريميا على مجهودات وكالة صفا الاعلامية.