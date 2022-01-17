استمرار العمل في مشروع تأهيل بئر مياه التركي 3 برفح

رفح- الرأي

تواصل مصلحة مياه بلديات الساحل وبالتعاون مع بلدية النصر وبتمويل من مؤسسة انيرا، العمل في مشروع تأهيل بئر مياه التركي 3 المتوقف عن العمل في بلدة النصر بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ويشمل المشروع حفر بئر جديد وتركيب مضخة غاطس جديدة، وتوصيل البئر على شبكة الخطوط الناقلة الى بلدة النصر، إضافة الى تأهيل المنظومة الكهروميكانيكة الخاصة بالبئر وتأهيل المرفق انشائياً.

بالإضافة الى توريد وتمديد شبكة مياه بقطر 6 إنش وبطول 1100 متر داخل بلدة النصر بهدف تطوير منظومة توصيل وضخ المياه وتحسين خدمة المياه المقدمة للمواطنين.