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خلال استقباله لوفد المكتب الإعلامي الحكومي..

النائب العام يثمّن دور الإعلام الحكومي ويؤكد على النهوض بالإعلام الجنائي

17 كانون ثاني / يناير 2022 01:19

النائب العام يثمّن دور الإعلام الحكومي ويؤكد على النهوض بالإعلام الجنائي
النائب العام يثمّن دور الإعلام الحكومي ويؤكد على النهوض بالإعلام الجنائي

غزة- الرأي

أشاد النائب العام المستشار د. محمد النحال، بجهود المكتب الإعلامي الحكومي ودوره الفاعل في إبراز النشاط الحكومي المبذول، مشيراً إلى التعاون الحثيث من دوائر الإعلام الحكومي في خدمة رسالة العدالة التي تسعي النيابة العامة لإيصالها للمواطن الفلسطيني، ودعا إلى العمل الجاد وتضافر الجهود لتطوير الخطاب الإعلامي بشكل عام والجنائي على وجه الخصوص؛ مما يعزّز مهنية الرسالة الإعلامية الموجهة للجمهور وجودتها في إيصال الرسالة المطلوبة وإبراز الجهود المبذولة.


جاء ذلك، خلال لقائه بوفد المكتب الإعلامي الحكومي، الذي ترأّسه سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، وضمّ د. مؤمن عبد الواحد مدير إذاعة الرأي الفلسطينية، و د. تيسير محيسن مستشار الوزارة للشؤون الخارجية، و محمد حبيب مدير وحدة التنسيق بين الوزارات، و محمود الفرا مدير دائرة العلاقات العامة والمحتوى الإعلامي، و اسماعيل الثوابتة مدير وكالة الرأي، في ديوانه، بحضور علاء الدين الحلو مدير العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة.  


وناقش الطرفان العديد من القضايا الجوهرية والهامة، سيما أهمية استمرار التنسيق والتعاون؛ في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، ومتابعة القضايا الخاصة بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ تحقيقاً للصالح العام، واستمرارية العمل على شتى الصُعد؛ بُغية تطوير الأداء الإجرائي والخطاب الإعلامي على حدٍ سواء، وتقديم أفضل الخدمات العدلية والقانونية والإعلامية لجمهور المواطنين.


من جهته، هنّأ معروف، المستشار النحال، بتولّي مهام منصبه الجديد، مُشيداً بالدور المميز الذي تقدمه النيابة العامة، لافتاً إلى تكاملية الأدوار بين المؤسسات الحكومية، ودور الإعلام كسلطة رابعة في كشف الحقائق وإيصال المعلومات بشفافية وموضوعية؛ مما يُسهم في تنمية المجتمعات ورقيّها.

النائب العام يثمّن دور الإعلام الحكومي ويؤكد على النهوض بالإعلام الجنائي 271918337_5446877222006713_3718169142783518383_n
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