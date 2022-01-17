العلاقات العامة برفح تٌنهي خلافاً مالياً بقيمة 61 ألف شيكل

رفح- الرأي

أنهت العلاقات العامة بمركز شرطة محافظة رفح خلافاً مالياً بقيمة 61 ألف شيكل نتيجة معاملات مالية بين اثنين من المواطنين.

وأوضح مقدم غالب الشاعر من قسم العلاقات العامة بمركز شرطة رفح أنه وبناءً على تكليف من النيابة العامة بمتابعة الشكوى تم استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة لإنهاء الخلاف بينهما.

ولفت المقدم الشاعر، إلى أن ضباط العلاقات العامة طرحوا العديد من الحلول للقضية لإنهاء الخلاف، إلى أن تم التوصل إلى حل واتفاق بين الطرفين على إنهاء الخلاف القائم بينهما دون ضغط أو إكراه.

وبدوره أكد العقيد حجاج الجبالى مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة رفح "أن العلاقات العامة تبذل كل ما تستطيع من جهود لخدمة المواطنين وحل الخلافات بينهم وفق القانون.