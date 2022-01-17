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وتدعو لوقف جرائم الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية

العدل تنعى رمز المقاومة الشعبية سليمان الهذالين

17 كانون ثاني / يناير 2022 01:29

العدل تنعى رمز المقاومة الشعبية سليمان الهذالين وتدعو لوقف جرائم الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية
العدل تنعى رمز المقاومة الشعبية سليمان الهذالين وتدعو لوقف جرائم الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية

غزة- الرأي

نعت وزارة العدل ببالغ الأسى والحزن رمز المقاومة الشعبية في الضفة الغربية الشهيد الشيخ المسن سليمان الهذالين "70 عامًا" جراء دهسه وإصابته إصابات خطيرة برأسه من قبل آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت الوزارة، إن جرائم الاحتلال تتضاعف بشكل هستيري، ويمارس فيها الاحتلال ساديته تجاه الشعب الفلسطيني كافة: شيوخا وأطفالا ونساءً وشبابا، ويتجرد فيها من أدنى الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية.


ودعت الوزارة العالم أجمع إلى وقف الجريمة الجارية حتى هذه اللحظة بحق عائلة صالحية في القدس المحتلة، حيث تحاصرها قوات الاحتلال الخاصة، استعدادا لاقتحام منزلها لإخراجهم منه تمهيدا لهدمه، الأمر الذي ينذر بحدوث جريمة كبيرة بحق هذه العائلة المقدسية المرابطة.


واستنكرت الوزارة الصمت العربي والدولي على جرائم الاحتلال المتواصلة، وقتل جنوده للشيوخ والمسنين الفلسطينيين بدم بارد، وكافة جرائمه في القدس المحتلة، من اقتحام للمسجد الأقصى والتنكيل بالمرابطين، وهدم المنازل، وغيرها من الجرائم في كافة الأراضي الفلسطينية.


وأكدت أن هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الاحتلال في انتهاكاته للمواثيق والأعراف الدولية والتي تؤكد أن هذه الجرائم بمثابة جرائم حرب، والقائمون عليها هم مجرمو حرب يجب محاسبتهم.


وطالبت العدل بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة قتلة الشيخ الهذالين، ومن قبله المسن سعد، وباقي الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مشددة على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن ملاحقة المجرمين قريبة لا محالة.

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