الاقتصاد تنفذ 85 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع، مشيرة إلى أن الوزارة تستقبل معاملات المراجعين عبر الحجز الإلكتروني لمراجعي الإدارة العامة للشركات.

ونظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 85 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 14 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من ضمنها تحرير محضر ضبط لمخبز لعدم توافر الشروط الصحية بداخله.

وذكرت أن طواقهما سجلت 12محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

إلى ذلك، نفذت لجنة حماية منتج الأعلاف المحلية جولة ميدانية لمتابعة مصانع الأعلاف ومزارع الدواجن في القطاع للوقوف على جودة العلف المحلي.