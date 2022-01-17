وكالة الرأي الفلسطينية شرطة غرب خان يونس تلقي القبض على مطلوبين هاربين من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد المسن سليمان الهذالين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على متضامنين في محيط منزل صالحية بالشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و823 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 85 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب "غوش عتصيون" وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعى رمز المقاومة الشعبية سليمان الهذالين وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة برفح تٌنهي خلافاً مالياً بقيمة 61 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يثمّن دور الإعلام الحكومي ويؤكد على النهوض بالإعلام الجنائي
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك

17 كانون ثاني / يناير 2022 02:13

الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك
الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير دائرة الدعوة المجتمعية والالكترونية بوزارة الأوقاف يوسف أبو معيلق، مع مدير عام العلاقات العامة بوزارة الصحة د. سامي أبو ناموس، سبل التعاون في تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية بالمرافق الصحية، وذلك خلال زيارة لوفد الأوقاف الذي ضم رئيس قسم الدعوة المؤسساتية أ. أحمد كلاب، وأ. محمود بربخ، وأ. عبد الكريم الخطيب.


وأكد أبو معيلق علي أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز الحالة الدينية والتوعوية في مرافق وزارة الصحة، منوهاً بأن الأوقاف قدمت جملة من الأفكار الإبداعية وترجمتها لأعمال دعوية في المراكز والمشافي الصحية، بالإضافة إلي النشر الالكتروني المشترك.


من جهته أشاد أبو ناموس بجهود وزارة الأوقاف ومستوى حرصها على تعزيز الجانب الدعوي والتوعوي بالمؤسسات الصحية، مبدياً استعداده الكامل للتعاون وتسهيل عمل الكوادر الدعوية داخل مؤسسات الوزارة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟