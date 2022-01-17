الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير دائرة الدعوة المجتمعية والالكترونية بوزارة الأوقاف يوسف أبو معيلق، مع مدير عام العلاقات العامة بوزارة الصحة د. سامي أبو ناموس، سبل التعاون في تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية بالمرافق الصحية، وذلك خلال زيارة لوفد الأوقاف الذي ضم رئيس قسم الدعوة المؤسساتية أ. أحمد كلاب، وأ. محمود بربخ، وأ. عبد الكريم الخطيب.



وأكد أبو معيلق علي أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز الحالة الدينية والتوعوية في مرافق وزارة الصحة، منوهاً بأن الأوقاف قدمت جملة من الأفكار الإبداعية وترجمتها لأعمال دعوية في المراكز والمشافي الصحية، بالإضافة إلي النشر الالكتروني المشترك.



من جهته أشاد أبو ناموس بجهود وزارة الأوقاف ومستوى حرصها على تعزيز الجانب الدعوي والتوعوي بالمؤسسات الصحية، مبدياً استعداده الكامل للتعاون وتسهيل عمل الكوادر الدعوية داخل مؤسسات الوزارة.

