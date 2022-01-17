وكالة الرأي الفلسطينية شرطة غرب خان يونس تلقي القبض على مطلوبين هاربين من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد المسن سليمان الهذالين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على متضامنين في محيط منزل صالحية بالشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و823 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 85 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب "غوش عتصيون" وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعى رمز المقاومة الشعبية سليمان الهذالين وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة برفح تٌنهي خلافاً مالياً بقيمة 61 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يثمّن دور الإعلام الحكومي ويؤكد على النهوض بالإعلام الجنائي
أخبار » الأخبار الحكومية

المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات

17 كانون ثاني / يناير 2022 02:25

المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات
المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات

غزة- الرأي

استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات وفداً من نقابة مستوردي المركبات برئاسة أ. وائل الهليس نائب رئيس النقابة وعدد من الأعضاء وذلك في مقر الوزارة.


حيث رحب أبو شرخ بالحضور مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به النقابة في تنسيق العمل بين الوزارة وفئة تجار المركبات فيما يخدم الطرفين.


وتابع أبو شرخ بالقول إن وزارته على تواصل مستمر مع كافة الجمعيات والنقابات ذات العلاقة فيما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ولتخفيف عن كاهل التجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعب التي يمر بها القطاع.


وتم مناقشة العديد من القضايا من أبرزها تحصيل رسوم ضريبة المركبات من خلال دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمسة وكذلك وضع بعض التسهيلات في تجديد رخص الاختبار، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه تجار مستوردي المركبات. 


من جهته شكر أ. وائل الهليس وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات لمستوردي المركبات والتطور الكبير داخل دوائر الترخيص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟