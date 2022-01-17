الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من قناة الكوفية

غزة- الرأي

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، وفدا من مكتب قناة الكوفية الفلسطينية في قطاع غزة في زيارة للتباحث حول تعزيز أواصر التواصل الإعلامي، وتفعيل التعاون المشترك، والسعي للنهوض بالإعلام المحلي في تغطية كافة المجالات ونقل الصورة بمصداقية وموضوعية للمجتمع الخارجي. وتقديم شكر وتقدير للمكتب على جهودهم في خدمة وسائل الاعلام.



وكان على رأس الوفد الضيف د. ناصر عوض عضو من مجلس الإدارة، ود. اياد رابعة، أحمد حرب مدير مكتب القناة في قطاع غزة، بينما كان في استقبالهم سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ومحمود الفرا مدير دائرة المحتوى والعلاقات العامة.



وبين حرب بأن قناة الكوفية مؤسسة اعلامية إخبارية تسعى لنقل صورة الوضع الفلسطيني ومعاناة شعبنا للعالم أجمع، وأنهم كقناة فضائية مهتمون بالعمل على رفد الواقع الفلسطيني بكل التفاعل والتعاطف العالمي تجاه قضيتنا العادلة. مثنيا على جهود الإعلام الحكومي من تذليل الصعوبات والعقبات والتواصل المستمر والبناء مع كافة المؤسسات الصحفية، وعلى جهودهم في تسهيل كافة الاجراءات اللازمة والمتعلقة بالعمل وتراخيص المؤسسات الاعلامية.



من جهته، شكر سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الوفد الضيف وبين أن الاعلام الحكومي قد سخر جل امكانياته في سبيل خدمة الاعلام والإعلاميين والعمل كمرجعية للإعلام في قطاع غزة. مبينا أن المكتب يقف على مسافة محايدة من كافة المؤسسات الاعلامية، وأن الهدف الأساسي هو اعلاء وتطوير عجلة الاعلام الفلسطيني، وتقدير مواقف فرسان الكلمة، وايصال قضيتنا الفلسطينية لكافة المحافل الدولية.



وفي ذات السياق، أضاف محمود الفرا مدير دائرة المحتوى والعلاقات العامة أن المكتب على أتم الجهوزية لجميع أشكال التواصل مع كافة المؤسسات الصحفية، والعمل الجاد والسريع في تذليل أي صعوبات تعيق العمل الصحفي، لافتا إلى أن المكتب يتابع جميع الطلبات بشكل فوري من أجل تسيير عجلة العمل الإعلامي.