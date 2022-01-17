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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

17 كانون ثاني / يناير 2022 03:45

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/3).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع وأهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشدد على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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