وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية القدس.. دعوات للنفير إسناداً لعائلة رفضت إخلاء منزلها وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من قناة الكوفية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات وكالة الرأي الفلسطينية السراج: استهداف الاحتلال للبنية التحتية فاقم معاناة قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة غرب خان يونس تلقي القبض على مطلوبين هاربين من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد المسن سليمان الهذالين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على متضامنين في محيط منزل صالحية بالشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و823 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة طوارئ الشتاء في رفح تستجيب لـ 229 مناشدة

17 كانون ثاني / يناير 2022 05:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكدت لجنة طوارئ الشتاء المركزية في محافظة رفح؛ أنها بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب المدينة على مدار أربعة أيام.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، أن فرق الطوارئ التابعة لها عملت على مدار الساعة، ضمن خطة عمل متكاملة لمواجهة الظروف الجوية والتعامل مع أية مستجدات.

وبينت أن طواقمها المكونة من فرق بلدية رفح ومصلحة مياه بلديات الساحل والدفاع المدني والشرطة وشركة الكهرباء وغيرها من المؤسسات الشريكة عالجت 229 إشارة على مستوى أحياء ومناطق المدينة.

ولفتت إلى أن المهام تنوعت بين تفريغ تجمعات مياه الأمطار، والتعامل مع طفح مياه الصرف الصحي، وتسوية الشوارع وردم الانجرافات، وتسليك مصارف الأمطار، وإصلاح الأعطال في شبكات الكهرباء والاتصالات.

ونوهت إلى أن محافظة رفح شهدت هطول 33.9% من المعدل السنوي خلال المنخفض الأخير بواقع 95 ملم، مبينةً أن طواقمها وفرقها العاملة في الميدان استجابت لكل الإشارات وعالجت غالبيتها.

وأشارت إلى أن عمل الطواقم يتواصل بعد انحسار المنخفض لمعالجة آثاره، وأهابت اللجنة بالمواطنين اتباع الإرشادات الصادرة عن البلدية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟