روبوت ينقذ طفلاً.. منعه المرض من الحضور للمدرسة

رغم مرضه وعدم قدرته على الذهاب إلى المدرسة، إلا أن جوشوا مارتينانجيلي ذا الأعوام السبعة يمكنه الحضور "افتراضيا" والمشاركة مع المعلمين والتفاعل مع زملائه.

يمكن للتلميذ الألماني التفاعل مع معلمته وزملائه في المدرسة من خلال روبوت يجلس في مقعده ويرسل إشارة في شكل وميض عندما يريد أن يقول شيئا.

تقول أوته فينتربيرج مديرة مدرسة بوستبلومي جراندشولي في برلين خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، "الأطفال يتحدثون ويضحكون معه وأحياناً يثرثرون معه خلال الحصة... جوشي يستطيع أن يفعل ذلك بشكل جيد أيضاً".

وقالت والدته، سيمون مارتينانجيلي، إن جوشوا لا يمكنه الذهاب إلى المدرسة لأنه يضع أنبوباً في عنقه بسبب مرض رئوي حاد.

والروبوت مبادرة خاصة يمولها المجلس المحلي في حي مارتسان - هيلرسدورف في برلين.