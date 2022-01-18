أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

10:18النقل والمواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات

10:22النائب العام يؤكد على وجوب امتثال الجميع لسيادة القانون

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