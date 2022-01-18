وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 كانون ثاني / يناير 2022 09:06
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الثلاثاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية
10:22النائب العام يؤكد على وجوب امتثال الجميع لسيادة القانون
10:18النقل والمواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات
10:11"تربية الوسطى" تنظم افطاراً جماعياً لموظفيها
10:10طوارئ الشتاء برفح تستجيب لـ 229 إشارة خلال المنخفض
10:07الإدارة العامة للتمريض تناقش تطورات ملف تدريب طلبة التمريض
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