"الجرو"يعبر عن تقديره للعاملين خلال المنخفض الأخير

الوسطى- الرأي

أعرب رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو عن تقديره لجهود العامليين الميدانيين خلال المنخفض الجوي الأخير، خلال جولة ميدانية قام بها على صناع الجمال في أقسام الصرف الصحي والصيانة والنظافة، الذين عملوا في الميدان واصلين الليل بالنهار خلال المنخفض الأخير وأثنى على عملهم وجهدهم للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي.

وأوضح الجرو أن الفرق الميدانية تعمل بروح الفريق الواحد لتحسين جودة الخدمات وحتى لا يشعر المواطن بنقص بها خلال أي طارئ.

ولفت أن البلدية وقبل دخول المنخفض الجوي قامت بأخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب؛ وأثناء المنخفض قامت بتنظيف مصافي مياه الأمطار ومتابعة ارتفاع منسوب المياه بمجرى وادي السلقا وتأمين المجرى باستخدام السواتر الترابية ومتابعة عمل مضخات الصرف الصحي واستمرار تنظيف الشوارع.

وأضاف: بعد المنخفض ستعمل طواقم البلدية على معالجة أثاره، مؤكداً أن البلدية لن تألوا جهدا وبمساندة مؤسسات المجتمع المدني وتعاون وتكاثف الأهالي والعمل الدؤوب من موظفيها في رسم صورة جميلة لمدينتنا وجعلها الأفضل بإذن الله.