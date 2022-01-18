دوري غزة..التعادل سيد الموقف بين خدمات خان يونس ونماء ومركز البريج والجلاء

احتكم ناديا خدمات خانيونس ونماء للتعادل بنتيجة 1-1 على إستاد خانيونس البلديّ، ضمن مباريات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى. تقدم نماء عبر فادي عوض الله في الدقيقة 7، وتعادل خانيونس عن طريق بلال شقورة بالدقيقة 68.

وارتفع رصيد نماء إلى 11 نقطة في المركز الرابع، وخدمات خانيونس إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف خدمات جباليا، وأمام خدمات البريج.

وعلى ملعب الشهيد محمد، تعادل خدمات البريج وضيفه الجلاء، بنتيجة 1-1، تقدم الجلاء عبر حسين المشهراوي في الدقيقة 30، وتعادل خدمات البريج عن طريق أحمد مهدي في الدقيقة 72، ليرتفع رصيد الجلاء إلى 8 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف بيت حانون الأهلي، ورصيد البريج 6 نقاط المركز الـ 11، قبل الأخير.

وفي الدرجة الثانية، ضمن مباريات الأسبوع الخامس، احتكم الزيتون ومضيفه الاستقلال للتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، على إستاد خانيونس البلديّ. أنهى الزيتون الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه إسماعيل أبو دان في الدقيقة 23، ونجح الاستقلال في التعادل في الشوط الثاني عبر النجم أحمد الجمل في الدقيقة 55.

وبذلك، رفع الزيتون رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، ورفع الاستقلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ 11 بفارق الأهداف خلف جماعي رفح.

وفي لقاء آخر، ارتضى خدمات المغازي والصلاح بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 على ملعب الشهيد محمد، في مباراة قوية وزاخرة بالأهداف، سجل ثلاثية المغازي ساهر أبو ظاهر في الدقيقة 15، ومحمد أبو ظاهر في الدقيقة 48، وبراء أبو الخير في الدقيقة 83، وللصلاح فراس أبو الجديان في الدقيقة 32، وفايز أبو جابر (ركلة جزاء في الدقيقة 409، وعمرو عبد الرحمن في الدقيقة 96.

وبذلك، ارتفع رصيد المغازي إلى 7 نقاط في المركز السابع، ووصل رصيد الصلاح إلى 4 نقاط بفي المركز التاسع متساوياً مع الاستقلال، ومتساويين مع الجماعي.



يلتقي اليوم الاثنين في الممتازة، اتحاد الشجاعية المتصدر برصيد 16 نقطة، وشباب جباليا في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، ويلتقي الجاران اتحاد خان يونس في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، وشباب خان يونس في المركز الثاني بنفس الرصيد النقطيّ على ملعب خان يونس البلديّ.

وفي الأولى، يلتقي المتصدر شباب الزوايدة برصيد 14 نقطة، ومتابعه خدمات النصيرات برصيد 13 نقطة، وفوز أيهما يحدد المتصدر للجولات المقبلة، على ملعب الشهيد محمد، ويلتقي أهلي النصيرات في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، خدمات جباليا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط على ملعب النصيرات البلديّ.