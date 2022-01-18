وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشتاء برفح تستجيب لـ 229 إشارة خلال المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تناقش تطورات ملف تدريب طلبة التمريض وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يستقبل وفدا من بلدية الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية الاشغال العامة والنيابة تناقشان عدداً من القضايا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية " النيابة وديوان المظالم يؤكدان ترسيخ العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة النقل والمواصلات يجتمع باللجنة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية العيادات الخارجية بالشفاء الطبي تقدم خدماتها لـ(120) ألف مريض وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2166) الثلاثاء 18/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ18
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد: استقبال معاملات الإدارة العامة للشركات سيتم الكترونياً

18 كانون ثاني / يناير 2022 09:42

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن البدء باستقبال معاملات المراجعين عبر الحجز الالكتروني لمراجعي الإدارة العامة للشركات اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام، إن الخدمة تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة الإدارة العامة للشركات بالوزارة لتوفير الوقت والجهد.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المراجعين للوزارة.

وأكدت الوزارة، أن جميع المراجعين يمكنهم الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على موقع الوزارة التالي www.mne.ps واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، مشيرة الي أنه لن يتم التعامل مع أي مراجع لم يسجل عبر هذه الخدمة اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟