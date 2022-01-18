الاقتصاد: استقبال معاملات الإدارة العامة للشركات سيتم الكترونياً

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن البدء باستقبال معاملات المراجعين عبر الحجز الالكتروني لمراجعي الإدارة العامة للشركات اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام، إن الخدمة تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة الإدارة العامة للشركات بالوزارة لتوفير الوقت والجهد.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المراجعين للوزارة.

وأكدت الوزارة، أن جميع المراجعين يمكنهم الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على موقع الوزارة التالي www.mne.ps واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، مشيرة الي أنه لن يتم التعامل مع أي مراجع لم يسجل عبر هذه الخدمة اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.