العيادات الخارجية بالشفاء الطبي تقدم خدماتها لـ(120) ألف مريض

غزة-الرأي

أوضح المدير الإداري لمجمع الشفاء الطبي أ. رامي مهنا، أن العيادات الخارجية بالمجمع قدمت خدماتها لـــ (120) ألف مريض ترددوا خلال العام 2021.

وأشار إلى أن عدد المترديين على عيادة الجراحة بلغ 60 ألف مريض وعيادة الباطنة 30 ألف مريض و30 ألف مريضة ترددن على عيادات النساء والتوليد، مبينا أن العيادات الخارجية قدمت خدماتها الصحية في ظل انتشار فايروس كوفيد "19" حيث عمدت إدارة المجمع إلى تقديم جميع خدماتها، وفق إجراءات الوقاية والسلامة ومنها لبس الكمامة والتباعد، موضحا أن إدارة المجمع وضعت خطة معدة مسبقا للتعامل مع المرضى في ظل الجائحة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بشكل آمن.

وذكر مهنا أنه تم وضع آلية للتعامل مع المرضى من خلال الحجز المسبق والفرز التنفسي وتحديد المواعيد لتجنب الازدحام، كما ويتم يوميا إجراء عمليات التعقيم الكامل لكافة أقسام العيادات والأجهزة المستخدمة لضمان سلامة الكوادر العاملة والمترددين على العيادات لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

