وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشتاء برفح تستجيب لـ 229 إشارة خلال المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تناقش تطورات ملف تدريب طلبة التمريض وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يستقبل وفدا من بلدية الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية الاشغال العامة والنيابة تناقشان عدداً من القضايا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية " النيابة وديوان المظالم يؤكدان ترسيخ العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة النقل والمواصلات يجتمع باللجنة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية العيادات الخارجية بالشفاء الطبي تقدم خدماتها لـ(120) ألف مريض وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2166) الثلاثاء 18/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ18
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال العام 2021

العيادات الخارجية بالشفاء الطبي تقدم خدماتها لـ(120) ألف مريض

18 كانون ثاني / يناير 2022 09:49

11
11

غزة-الرأي

 أوضح المدير الإداري لمجمع الشفاء الطبي أ. رامي مهنا، أن العيادات الخارجية بالمجمع قدمت خدماتها لـــ (120) ألف مريض ترددوا خلال العام 2021.

وأشار إلى أن عدد المترديين على عيادة الجراحة بلغ 60 ألف مريض وعيادة الباطنة 30 ألف مريض و30 ألف مريضة ترددن على عيادات النساء والتوليد، مبينا أن العيادات الخارجية قدمت خدماتها الصحية في ظل انتشار فايروس كوفيد "19" حيث عمدت إدارة المجمع إلى تقديم جميع خدماتها، وفق إجراءات الوقاية والسلامة ومنها لبس الكمامة والتباعد، موضحا أن إدارة المجمع وضعت خطة معدة مسبقا للتعامل مع المرضى في ظل الجائحة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بشكل آمن.

وذكر مهنا أنه تم وضع آلية للتعامل مع المرضى من خلال الحجز المسبق والفرز التنفسي وتحديد المواعيد لتجنب الازدحام، كما ويتم يوميا إجراء عمليات التعقيم الكامل لكافة أقسام العيادات والأجهزة المستخدمة لضمان سلامة الكوادر العاملة والمترددين على العيادات لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟