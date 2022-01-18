وكيل وزارة النقل والمواصلات يجتمع باللجنة المرورية

غزة-الرأي

اجتمع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ باللجنة المرورية برئاسة م. محمد سرور ،وحضور كافة أعضائها ، للاطلاع على سير عمل اللجنة وذلك في مقر الوزارة بغزة .

بدوره، أكد أبو شرخ على أهمية عمل اللجنة المرورية وتأثيرها على الواقع المروري في قطاع غزة.

وبين أبو شرخ أن وزارته تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى حالة مرورية سليمة والحد من حوادث السير، مؤكدا استعداد وزارته لتوفير كافة الإمكانيات للجنة في سبيل نجاحها وتطبيق توصياتها على الميدان وذلك من أجل الهدف الرئيسي من تشكيلها وهي الوصول إلى طرق أمانة للمشاة وحركة المركبات.

وشدد أبو شرخ على ضرورة العمل المشترك بين الوزارة وشرطة المرور والحكم المحلي في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات والحد من حوادث السير.

من جانب آخر، تم تسليم وكيل الوزارة التقرير السنوي للجنة المرورية واطلاعه على أبرز المعوقات التي وجهتهم خلال العام في سبيل تذليلها خلال العام الحالي وكذلك تم عرض أبرز توصيات اللجنة خلال عام 2021، ومناقشة عدد من القضايا من أبرزها تطبيق قانون المرور وبعض المشكلات المرورية.

وفي نفس السياق شكر أعضاء اللجنة المرورية وكيل الوزارة على ما يقدمه من تسهيلات للجنة في سبيل إنجاحها على كافة الأصعدة.

