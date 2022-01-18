" النيابة وديوان المظالم يؤكدان ترسيخ العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها

غزة-الرأي

اجتمع النائب العام المستشار د. محمد النحال، بمكتبه، مع رئيس ديوان المظالم بمجلس الوزراء د/حسن الصيفي، ووفد من الديوان، وأكدا على تعزيز الشراكة وترسيخ العدالة واقعاً عملياً، وتحقيق النزاهة والشفافية، ومتابعة مظالم المواطنين واستقلالها من المراكز الرقابية الحكومية أو المؤسسات الحقوقية؛ بما يكفل تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة، والسعي لكشف الحقيقة، والحفاظ على الحقوق والحريات، وتعزيز الرقابة الشعبية والحكومية، وتعزيز التشبيك والتواصل مع كافة الجهات المختصة، واستعادة الحقوق، وإرساء سيادة القانون على الجميع.

بدوره، أكد المستشار النحال دعمه الكبير واللامحدود لرئيس ديوان المظالم وفريقه، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم في رد المظالم واستعادة الحقوق، مُثنياً على الخطوات المتبعة والمنهجية المعمول بها من قِبَل الديوان، والتي ترسّخ مبدأ أن "لا أحد فوق القانون"، مشدداً على أنه من غير المسموح -في الوقت الذي يقدم شعبنا التضحيات و يبدع في صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية- أن يقوم أياً كان بالتسلّط على المواطنين، و إهدار حقوقهم أو تسويف إنصافهم تحت أي ذريعة كانت.

من جانبه ثمن د. الصيفي دور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وتطوّر أدائها في إدارة منظومة العدالة الجنائية، مؤكداً على العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الجهات الرقابية الحكومية على سرعة إنجاز المهام الموكلة لها، والمتابعة لكافة الجهات الحكومية المختصة بالالتزام بالإجراءات السليمة؛ بما يحقق الاستقرار المجتمعي والأمن الأهلي وعدالة الإجراء.

