وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشتاء برفح تستجيب لـ 229 إشارة خلال المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تناقش تطورات ملف تدريب طلبة التمريض وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يستقبل وفدا من بلدية الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية الاشغال العامة والنيابة تناقشان عدداً من القضايا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية " النيابة وديوان المظالم يؤكدان ترسيخ العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة النقل والمواصلات يجتمع باللجنة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية العيادات الخارجية بالشفاء الطبي تقدم خدماتها لـ(120) ألف مريض وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2166) الثلاثاء 18/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ18
أخبار » الأخبار الحكومية

" النيابة وديوان المظالم يؤكدان ترسيخ العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها

18 كانون ثاني / يناير 2022 09:54

11
11

غزة-الرأي

اجتمع النائب العام المستشار د. محمد النحال، بمكتبه، مع رئيس ديوان المظالم بمجلس الوزراء د/حسن الصيفي، ووفد من الديوان، وأكدا على تعزيز الشراكة وترسيخ العدالة واقعاً عملياً، وتحقيق النزاهة والشفافية، ومتابعة مظالم المواطنين واستقلالها من المراكز الرقابية الحكومية أو المؤسسات الحقوقية؛ بما يكفل تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة، والسعي لكشف الحقيقة، والحفاظ على الحقوق والحريات، وتعزيز الرقابة الشعبية والحكومية، وتعزيز التشبيك والتواصل مع كافة الجهات المختصة، واستعادة الحقوق، وإرساء سيادة القانون على الجميع.
بدوره، أكد المستشار النحال دعمه الكبير واللامحدود لرئيس ديوان المظالم وفريقه، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم في رد المظالم واستعادة الحقوق، مُثنياً على الخطوات المتبعة والمنهجية المعمول بها من قِبَل الديوان، والتي ترسّخ مبدأ أن "لا أحد فوق القانون"، مشدداً على أنه من غير المسموح -في الوقت الذي يقدم شعبنا التضحيات و يبدع في صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية- أن يقوم أياً كان بالتسلّط على المواطنين، و إهدار حقوقهم أو تسويف إنصافهم تحت أي ذريعة كانت.
من جانبه ثمن د. الصيفي دور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وتطوّر أدائها في إدارة منظومة العدالة الجنائية، مؤكداً على العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الجهات الرقابية الحكومية على سرعة إنجاز المهام الموكلة لها، والمتابعة لكافة الجهات الحكومية المختصة بالالتزام بالإجراءات السليمة؛ بما يحقق الاستقرار المجتمعي والأمن الأهلي وعدالة الإجراء.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟