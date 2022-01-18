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الاشغال العامة والنيابة تناقشان عدداً من القضايا المشتركة

18 كانون ثاني / يناير 2022 09:59

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غزة-الرأي

التقى م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعددا من المدراء العامون في الوزارة، النائب العام المستشار محمد النحال وذلك لتهنئته بالمنصب الجديد ولمناقشة العديد من القضايا المشتركة.
بدوره، أشاد م. سرحان بالدور الريادي الذي تقوم به النيابة العامة في قطاع غزة؛ لإحقاق الحق، ومتابعة مظالم المواطنين، وإرساء العدالة، وسيادة القانون.
مُثمّناً دورها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ومتابعة ورد مظالم المواطنين.
وأوضح ،المستشار النحال أن النيابة تسعى بكامل قوتها وطواقمها إلى تحقيق أقصى معايير النزاهة والشفافية، وتطبيقها إجراءات تُعزز هذه القيم في خدمة المواطنين ، مؤكدا على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، وصولاً إلى مجتمع متماسك البُنيان في كافة أركانه.
واستعرض الطرفان العديد من القضايا الجوهرية والهامة، سيما أهمية استمرار التنسيق والتعاون؛ في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، ومتابعة القضايا المشتركة بين الوزارة والنيابة العامة.
 

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