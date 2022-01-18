المدهون يستقبل وفدا من بلدية الزهراء

غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من بلدية الزهراء يرأسه المهندس مروان حمد وبرفقته المستشار القانوني للبلدية الأستاذ عصام النخالة وعضوي المجلس البلدي الأستاذ عمار أبو مدين والأستاذ شادي أبو صبحة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

من جهته ،رحب المستشار المدهون بالمهندس حمد والوفد المرافق له، مبينا أن قياس مدى نجاح البلديات يتم من خلال رضا المواطنين حول أداء الخدمات المقدمة لهم، وشعورهم بالاحترام والثقة وأنهم شريك بوضع السياسات.

وأكد المستشار المدهون أن أهم عوامل النجاح هو خلق ثقافة الوحدة الوجدانية مع الموطن، ليكون جزء من العطاء، لأن خدمة المواطن هي أولوية كافة المؤسسات العاملة.

من جانبه، هنأ المهندس حمد والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء متمنين له التوفيق في بناء غد مشرق رايته العدل وأعمدته نزاهة القضاء.

