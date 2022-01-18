الإدارة العامة للتمريض تناقش تطورات ملف تدريب طلبة التمريض

غزة-الرأي

أكد نائب مدير عام التمريض د. إبراهيم منصور أن إدارة التمريض استطاعت تجويد وضبط العملية التدريبية في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة من خلال برنامج محوسب أعد خصيصا لهذا الغرض يمنع ازدواجية تدريب الطلبة في ذات الأقسام والأوقات مشيرا إلى جهود قسم التدريب العملي في الإدارة وجولاتهم الميدانية التقييمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الإدارة مع مسئولي التدريب العملي في الكليات التمريضية، والذي عقد في مقر جامعة فلسطين بغزة.

بدوره ، أكد أ. أكرم سلامة رئيس قسم التدريب العملي في الإدارة العامة للتمريض أهمية تظافر جهود الجميع من أجل الارتقاء بجودة التدريب العملي الذي يشكل المكون الأهم في صقل الشخصية المهنية لخريجي الكليات التمريضية. وناقش اللقاء تجربة الأداء في الفصول السابقة والحديث عن أهم الإيجابيات والسلبيات والبحث في سبل تجويد العمل في هذا الملف خلال الفصول القادمة.

من جهته، قام رئيس جامعة فلسطين د. جبر الداعور بتقديم درع الجامعة للسيد مدير عام التمريض د. خليل شقفة وأ. أكرم سلامة رئيس قسم التدريب العملي في الإدارة شاكرا الجهد الكبير الذي تبذله الإدارة من أجل تسهيل العملية التدريبية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه العاملين في هذا الملف.