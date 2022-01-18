طوارئ الشتاء برفح تستجيب لـ 229 إشارة خلال المنخفض

غزة-الرأي

بذلت فرق لجنة طوارئ الشتاء المركزية برئاسة بلدية رفح جهودا كبيرة ، لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب المدينة على مدار أربعة أيام، حيث عملت خلالها فرق الطوارئ على مدار الساعة، ضمن خطة عمل متكاملة لمواجهة الظروف الجوية والتعامل مع أية مستجدات.

وذكرت اللجنة أن طواقمها المكونة من فرق بلدية رفح ومصلحة مياه بلديات الساحل والدفاع المدني والشرطة وشركة الكهرباء وغيرها من المؤسسات الشريكة كثفت جهودها في معالجة آثار المنخفض الجوي الأخير، وعالجت 229 إشارة على مستوى أحياء ومناطق المدينة، رغم قلة الإمكانات، تنوعت بين تفريغ تجمعات مياه الأمطار، والتعامل مع طفح مياه الصرف الصحي، وتسوية الشوارع وردم الانجرافات، وتسليك مصارف الأمطار، وإصلاح الأعطال في شبكات الكهرباء والاتصالات.

رئيس لجنة الطوارئ د. أحمد الصوفي قال إن طواقم بلدية رفح وآلياتها جنبًا إلى جنب مع الفرق الأخرى انتشرت على صعيد المحافظة، كلٌّ حسب اختصاصه والمهام الموكلة إليه، وخصوصًا في المناطق الساخنة التي تشهد تجمعًا لمياه الأمطار، حيث جرت الترتيبات بناءً على خطة الطوارئ التي اعتُمدت قبل بداية فصل الشتاء؛ لمتابعة ومعالجة أي مستجدات قد تطرأ خلال المنخفض، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد مدير دائرة الصحة والبيئة ببلدية رفح م. مهند معمر أن طواقم البلدية تابعت لحظة بلحظة تداعيات المنخفض، من خلال الجولات الميدانية المتواصلة، حيث استجابت طواقم البلدية خلال المنخفض لحالات الإغلاق، وعملت على فتح الشوارع المغلقة بشكل فوري بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني ومصلحة مياه بلديات الساحل وأعادت تأهيلها، وأضاف أن الطواقم واصلت تنظيف المفترقات ومصافي الأمطار وترحيل مخلفات مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن آليات البلدية قامت بكشط وتنظيف المخلفات التي جرفتها المياه، وعمل سواتر ترابية في بعض الأماكن خشية تعرضها للغرق مثل منطقة عريبة، وتأمين الانهيارات التي حدثت في بعض الشوارع خصوصًا شارع عز الدين القسام.

وبين أنه جرى تسوية عدد من الشوارع الترابية في مناطق مختلفة من المدينة، كما جرى تأمين نقلات رمال لوضعها أمام المنازل وتأمين حركة المواطنين، مضيفًا أنه تم التعامل مع برك مياه الأمطار بالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل والدفاع المدني وبلدية الشوكة، كما تعاملت الطواقم المشتركة مع كافة إشارات الصرف الصحي الواردة خلال المنخفض بشكل فوري، وأجرت عمليات صيانة فورية لمضختي صرف صحي بمحطة الجنينة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن محافظة رفح شهدت هطول 33.9% من المعدل السنوي خلال المنخفض الأخير بواقع 95 ملم، مبينةً أن طواقمها وفرقها العاملة في الميدان استجابت لكل الإشارات وعالجت غالبيتها، حيث يتواصل عمل الطواقم بعد انحسار المنخفض لمعالجة آثاره، وأهابت اللجنة بالمواطنين اتباع الإرشادات الصادرة عن البلدية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.