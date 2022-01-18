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بالتعاون مع شركة الخليج للألبان

"تربية الوسطى" تنظم افطاراً جماعياً لموظفيها

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:11

الوسطى- الرأي

  نظمت اللجنة الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى إفطاراً جماعياً لموظفي المديرية بالتعاون مع شركة الخليج للألبان، وبحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان ورئيس اللجنة الاجتماعية أ. عبد الجليل غراب وأعضاء اللجنة ورؤساء الأقسام والمشرفون التربويين وأسرة مديرية التربية والتعليم ووفد من شركة الخليج للألبان، وذلك بمسرح المديرية.

  وفي كلمته رحب الحاج بأسرة مديرية التربية والتعليم وبوفد شركة الخليج، وأضاف" إننا نجتمع اليوم لتعزيز روح الأخوة والزمالة بيننا، ولتخفيف ضغط العمل على الموظفين ولخلق جو من الألفة والمحبة بين أسرة المديرية الواحدة، وأشاد الحاج بجهود اللجنة الاجتماعية ودورها في تعزيز العلاقات الاجتماعية والأخوية بين موظفي المديرية".

  وشكر مدير التربية والتعليم شركة الخليج للألبان على تعاونها الدائم مع مديرية التربية والتعليم ومدارسها وذلك ضمن رؤية الوزارة والمديرية بتعزيز التعاون والعمل مع المجتمع المحلي بكافة مكوناته ومؤسساته بما ينعكس على تطوير المسيرة التعليمية وخلق بيئة مجتمعية داعمة للقضايا التربوية والتعليمية.

  رئيس اللجنة الاجتماعية أ. عبد الجليل غراب قال إن اللجنة الاجتماعية تهدف لتعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية بين أسرة المديرية ومشاركتهم الأفراح والأحزان، وأضاف بأن هذا الإفطار يأتي ضمن أنشطة اللجنة التي تهدف لتخفيف ضغوطات العمل على الموظفين، وتشجيعاً للصناعة الفلسطينية ودعماً للمنتج الوطني الذي أثبت جودته ومنافسته الكبيرة.

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