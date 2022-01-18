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النقل والمواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:18

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غزة-الرأي

استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات وفداً من نقابة مستوردي المركبات برئاسة أ. وائل الهليس نائب رئيس النقابة وعدد من الأعضاء وذلك في مقر الوزارة.
بدوره، ثمن  أبو شرخبالدور الكبير الذي تقوم به النقابة في تنسيق العمل بين الوزارة وفئة تجار المركبات فيما يخدم الطرفين، موضحا أن وزارته على تواصل مستمر مع كافة الجمعيات والنقابات ذات العلاقة فيما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ولتخفيف عن كاهل التجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعب التي يمر بها القطاع.
وتم مناقشة العديد من القضايا من أبرزها تحصيل رسوم ضريبة المركبات من خلال دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمسة وكذلك وضع بعض التسهيلات في تجديد رخص الاختبار، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه تجار مستوردي المركبات.
من جهته، شكر أ. وائل الهليس وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات لمستوردي المركبات والتطور الكبير داخل دوائر الترخيص.
 

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