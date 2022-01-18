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النائب العام يؤكد على وجوب امتثال الجميع لسيادة القانون

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:22

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، خلال استقباله بمكتبه، وفد الحاضنة الشعبية مُمثلاً بكل من أ. محمد العقاد، أ. محمد أبو دية، و أ. محمد الحلو، على تعزيز التوافق على الإجماع الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية وكافة شرائح شعبنا الفلسطيني.
وبيّن المستشار/ النحال أن "المواطن هو رأس مال الوطن"، موضّحاً أن منظومة العدالة الجنائية -وبالتعاون مع الشركاء- تبذل قُصارى جهدها لوصول المواطن إلى شعوره بالفخر والعزة بانتمائه لوطنه، والارتقاء به وبحياته الاجتماعية -الخاصة والعامة-؛ تحقيقاً للعدالة المجتمعية، وتثبيتاً للأمن الأهلي والمجتمعي.
بدوره، أشاد وفد الحاضنة الشعبية بالجهود المبذولة من النيابة العامة في التخفيف عن المواطنين في قطاع غزة من وَطأة الحصار والظروف الصعبة التي يُعايشونها صباح مساء، من خلال تمكينهم من الوصول إلى حقوقهم وعدالة إجراءات شكاويهم وتظلّماتهم، موضّحاً أن الحاضنة كرّست جُلّ اهتمامها على ما يحتاجه المواطن الفلسطيني من مشاريع تُعزّز صموده وثباته، وتساعده على إكمال مسيرته النضالية في وجه آلة البطش الصهيونية؛ وصولاً إلى التحرير المأمول.
 

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