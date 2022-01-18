أوقاف خان يونس تبحث آليات تنفيذ البرامج المشتركة والدائرة الدعوية

غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان مع مسؤول الدائرة الدعوية بالمحافظة أ. اسماعيل الأسطل آليات تنفيذ الأنشطة الدعوية والبرامج المشتركة بالمحافظة للعام 2022م.

وأوضح الغلبان أن خطته تستهدف زيادة الأنشطة الدعوية في كافة أنحاء المحافظة من أجل نشر الفضيلة وتذكير الناس بالله ومعالجة الظواهر الغير منسجمة مع تعاليم ديننا وبلدنا, معرباً عن أمله أن يشهد العام الحالي نقلة نوعية في العمل الدعوي مع كافة الجهات المعنية.

بدوره، أشار الأسطل أن هذا التعاون يأتي تكاملاً للأدوار بين كافة شركاء العمل الدعوي بالمحافظة, معرباً عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة, مشيداً بالدور الذي تقوم به الأوقاف في خدمة الدين الاسلامي.

