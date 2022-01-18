وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يعقد لقاءً تقيمياً لآلية العمل الجديدة في دائرة التنفيذ وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تواصل مساندة بلديات غزة في مواجهة آثار المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تشرف على انتخابات مختار لعائلة الشوبكي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تستقبل وفداً من طلبة هندسة الاتصالات وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي بالنيابة العامة يعقد اجتماعاً مع دائرة الجرائم الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية النقيب النجار: تدريب وتطوير مهارات رجال الشرطة ضرورة وعملية مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تبحث آليات تنفيذ البرامج المشتركة والدائرة الدعوية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على وجوب امتثال الجميع لسيادة القانون وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف خان يونس تبحث آليات تنفيذ البرامج المشتركة والدائرة الدعوية

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:34

11
11

غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان مع مسؤول الدائرة الدعوية بالمحافظة أ. اسماعيل الأسطل آليات تنفيذ الأنشطة الدعوية والبرامج المشتركة بالمحافظة للعام 2022م.
وأوضح الغلبان أن خطته تستهدف زيادة الأنشطة الدعوية في كافة أنحاء المحافظة من أجل نشر الفضيلة وتذكير الناس بالله ومعالجة الظواهر الغير منسجمة مع تعاليم ديننا وبلدنا, معرباً عن أمله أن يشهد العام الحالي نقلة نوعية في العمل الدعوي مع كافة الجهات المعنية.
بدوره، أشار الأسطل أن هذا التعاون يأتي تكاملاً للأدوار بين كافة شركاء العمل الدعوي بالمحافظة, معرباً عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة, مشيداً بالدور الذي تقوم به الأوقاف في خدمة الدين الاسلامي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟