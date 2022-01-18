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النقيب النجار: تدريب وتطوير مهارات رجال الشرطة ضرورة وعملية مستمرة

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:39

يعد تدريب عناصر الشرطة أمراً أساسياً لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم الشرطية، من خلال البرامج التدريبية الميدانية التي تفردها المديرية العامة للشرطة لجعل عناصرها أكثر فاعلية في أداء المهام الموكلة إليهم.

وتعتبر قوات التدخل وحفظ النظام أحد الإدارات التي يخضع عناصرها للتدريب اليومي لإبقائهم على جهوزية تامة في تنفيذ الأدوار المنوطة بهم. 

وفي هذا الصدد يقول رئيس قسم التدريب في قوات التدخل وحفظ النظام نقيب عصام النجار:" إن عناصر القوات في المحافظات بالإضافة للقوة الخاصة سهم تخضع لتدريب صباحي مدته ساعة ونصف تتلقى خلالها العديد من المهارات الميدانية التي تفيد في مجال العمل الميداني"

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