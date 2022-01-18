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التفتيش القضائي بالنيابة العامة يعقد اجتماعاً مع دائرة الجرائم الإلكترونية

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:44

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتفتيش القضائي في النيابة العامة ممثلةٌ بالمستشار يحيي الفرا، برفقة أعضاء النيابة نائل شملخ وعلاء مهاني وعبد الكريم أبو سالم، اجتماعاً مع مدير دائرة الجرائم الإلكترونية المقدم/ حسين أبو سعدة، ونائبه الرائد سعيد ضاهر، ورئيس قسم الأنظمة المالية والمصرفية النقيب/ محمد المصري لبحث سبل التعاون المشترك.

 وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أهمها ضرورة إنجاز دائرة الجرائم الإلكترونية تكليفات النيابة العامة بالسرعة الممكنة، وتم بحث العديد من الإشكاليات التي تعترض العمل ووضع حلول لها، وتم التوافق على أن يتم إحالة الشكاوى الإلكترونية فور تقديمها لدائرة الجرائم الإلكترونية الأمر الذي يؤدي إلى السرعة في إنجاز العمل المطلوب منها.

وفي نهاية اللقاء قام وفد التفتيش القضائي بأخذ جولة على أقسام الدائرة والاطّلاع على طبيعة العمل فيها، وتأتي هذه اللقاءات لتعزيز الشراكة والنهوض بمنظومة العدالة الجنائية؛ لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وأجهزتها.

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