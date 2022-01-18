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وزارة الاتصالات تستقبل وفداً من طلبة هندسة الاتصالات

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:47

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غزة-الرأي

استقبلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفداً من الطلبة في تخصصات هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن زيارة نظمتها نقابة المهندسين في محافظة غزة.
وتأتي الزيارة في إطار السعي لربط الجانب الأكاديمي بواقع سوق العمل حيث تراس الوفد المهندس أسامة عياش (مدرب البرنامج التدريبي المدمج).
وكان في استقبالهم م. علي عكيلة من الادارة العامة للاقتصاد الرقمي وم. زياد حمودة وم. محمد صيام من الادارة العامة لمركز البيانات الحكومي.
وقد بدأ اللقاء م. علي عكيلة مرحبا بهم وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعة للوزارة تجاه مؤسسات المجتمع المدني، وتجاه القطاع الأكاديمي لاسيما خريجي كليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشراكة مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وقدم كل من م. محمد صيام وم. زياد حمودة شرحا للوفد حول مفهوم الشبكة الحكومية وآلية ربط الشبكة الحكومية بمركز البيانات الحكومي، وكذلك طرق الربط المختلفة الربط للشبكة الحكومية، بالإضافة للخدمات المختلفة التي يقدمها نركز البيانات الحكومي.
وعبر المشاركون في الوفد عن امتنانهم لجهود الوزارة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم تعزيز التحول الرقمي.
 

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