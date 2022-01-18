وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يعقد لقاءً تقيمياً لآلية العمل الجديدة في دائرة التنفيذ وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تواصل مساندة بلديات غزة في مواجهة آثار المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تشرف على انتخابات مختار لعائلة الشوبكي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تستقبل وفداً من طلبة هندسة الاتصالات وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي بالنيابة العامة يعقد اجتماعاً مع دائرة الجرائم الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية النقيب النجار: تدريب وتطوير مهارات رجال الشرطة ضرورة وعملية مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تبحث آليات تنفيذ البرامج المشتركة والدائرة الدعوية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على وجوب امتثال الجميع لسيادة القانون وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات
أخبار » الأخبار الحكومية

"الحكم المحلي" تشرف على انتخابات مختار لعائلة الشوبكي

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:50

11
11

غزة-الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي على انتخابات اختيار مختار عائلة الشوبكي في مدينة غزة، والتي عقدتها العائلة يوم السبت الموافق 15/1/2022، في صالة الشروق بمدينة غزة.
وجاء إجراء الانتخابات بناءً على قرار وزارة الحكم المحلي بضرورة عقدها داخل العائلة لاختيار مختار واحد للعائلة، بعد تقدم ثلاث مرشحين لشغل منصب المختار، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها داخل الوزارة لتنصيب المختار.
وقد أشرف على سير العملية الانتخابية طاقم مختص من وزارة الحكم المحلي بحضور كافة أبناء العائلة ممن يحق لهم الانتخاب، وكذلك المرشحين لمنصب المختار.
حيث حصل على أعلى نسبة تصويت المرشح نافذ الشوبكي.
وأشاد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير ، بسير العملية الانتخابية بشفافية، وسلاسة، دون أي عقبات أو إشكاليات تُذكر.
ووجه شكره لكل من ساهم بنجاح الانتخابات لعائلة الشوبكي، وذلك من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للعائلات، ومن أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية لدى العائلات الفلسطينية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟