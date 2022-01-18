"الحكم المحلي" تشرف على انتخابات مختار لعائلة الشوبكي

غزة-الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي على انتخابات اختيار مختار عائلة الشوبكي في مدينة غزة، والتي عقدتها العائلة يوم السبت الموافق 15/1/2022، في صالة الشروق بمدينة غزة.

وجاء إجراء الانتخابات بناءً على قرار وزارة الحكم المحلي بضرورة عقدها داخل العائلة لاختيار مختار واحد للعائلة، بعد تقدم ثلاث مرشحين لشغل منصب المختار، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها داخل الوزارة لتنصيب المختار.

وقد أشرف على سير العملية الانتخابية طاقم مختص من وزارة الحكم المحلي بحضور كافة أبناء العائلة ممن يحق لهم الانتخاب، وكذلك المرشحين لمنصب المختار.

حيث حصل على أعلى نسبة تصويت المرشح نافذ الشوبكي.

وأشاد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير ، بسير العملية الانتخابية بشفافية، وسلاسة، دون أي عقبات أو إشكاليات تُذكر.

ووجه شكره لكل من ساهم بنجاح الانتخابات لعائلة الشوبكي، وذلك من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للعائلات، ومن أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية لدى العائلات الفلسطينية.

