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الأشغال تواصل مساندة بلديات غزة في مواجهة آثار المنخفض

18 كانون ثاني / يناير 2022 10:51

غزة- الرأي

واصلت طواقم وآليات وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مساندة البلديات في قطاع غزة، وذلك لمواجهة الآثار المترتبة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع خلال الأيام الماضية.

وساندت طواقم الوزارة بلدية بيت حانون في إصلاح وترميم الشوارع التي انجرفت بفعل الأمطار، من خلال نقل 45 شاحنة من الطين "الكركار".

كما وعملت طواقم وآليات الوزارة على تدعيم شارع الرشيد في منطقة الزوايدة وسط القطاع، إثر انجراف التربة في المنطقة.

وضمن استكمال تدعيم الشاطئ عملت آليات الوزارة على نقل 14 قاعدة باطون إلى منطقة الزهراء، لمنع انجراف التربة.

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