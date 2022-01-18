المدهون يعقد لقاءً تقيمياً لآلية العمل الجديدة في دائرة التنفيذ

غزة-الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون اجتماعا مع مأمور دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة أ. رامي صلوحة، ورؤساء الأقسام، بحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتقييم الآليات وفق نظام العمل الجديد بالدائرة، وأداء الموظفين فيها.

وأكد المستشار المدهون أن الإجتماع يعتبر جلسة أولية لتقييم الأداء، من أجل زيادة جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين، وفي إطار الإصلاح الإداري لقطاع العدالة. مبينا أن جودة الخدمة القضائية من الاهتمامات الجوهرية للمجلس الأعلى للقضاء.

واستمع رئيس المجلس خلال الاجتماع الى ملاحظات مأمور التنفيذ ورؤساء الأقسام، بموضوعية من واقع التجربة والعمل؛ لتحديد الايجابيات وتعزيزها، ومعالجةالثغرات.

وأوضح المستشار المدهون أن الدائرة باشرت في تحقيق مسار الإصلاح والاستجابة لتطلعات متلقي الخدمة، وتحسين ونجاعة الخدمات القضائية، من خلال السرعة في تقديم الخدمة وتجويدها، مشيرا الى استمرار عملية التقييم والتقويم للتجربة لحين استقرارها والاطمئنان بتحقيقها السرعة والجودة المرجوة في تقديم الخدمات القضائية لجمهور المحامين والمواطنين، ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم.

