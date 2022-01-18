الصحة النفسية تختتم المستوى الأول من برنامج المفاهيم الاستراتيجية

غزة-الرأي

اختتمت الادارة العامة للصحة النفسية المجتمعية المستوى الاول من برنامج مفاهيم استراتيجية في الصحة النفسية، والذي استمر بشكل مكثف لمدة ثلاث ايام تدريبية في قاعة التدريب بالصحة النفسية، وذلك بمشاركة 30 من مدربي ومقدمي خدمات الصحة النفسية.

بدوره،أشاد الدكتور جميل سليمان بجهود خبير التدريب والتنمية الدكتور باسم السويركي مدرب الدورة، وقال" اننا أمام قامة علمية ومهنية كبيرة تعطي المواضيع المهنية والمفاهيم العلمية روحا وتؤصل لها من مدخل اسلامي يعزز مفهوم الصحة النفسية الإيجابية كمكون اساسي من مكونات الشخصية".

واكد سليمان أن هذا المستوى يؤسس لمستويات متقدمة أخرى ستعقد خلال العام الحالي، واصلا شكره لرئيس التدريب والبرامج د. اسامة عماد على جهوده في تنظيم الدورة، ولمتدربي البرنامج داعيا اياهم لتطبيق هذه المفاهيم في عملهم مع المرضى، لافتا ان العام الحالي هو عام تحسين الأداء المهني للإدارة العامة للصحة النفسية.