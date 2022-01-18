وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يكرم أبطال منتخب القوة البدنية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يستعرض إنجازاته لتطوير العملية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عائلة الأسير عمر وادي بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تختتم المستوى الأول من برنامج المفاهيم الاستراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري في القدس وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: "يدعو لملاحقة الاحتلال لجرائمه المتكرره بحق الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة المياه" تطلق نداء استغاثة عاجل لحل أزمة مياه غزة وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تنظم محاضرة توعوية في مسجد أنس بن مالك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة النفسية تختتم المستوى الأول من برنامج المفاهيم الاستراتيجية

18 كانون ثاني / يناير 2022 12:37

11
11

غزة-الرأي

 اختتمت الادارة العامة للصحة النفسية المجتمعية  المستوى الاول من برنامج مفاهيم استراتيجية في الصحة النفسية، والذي استمر بشكل مكثف لمدة ثلاث ايام تدريبية في قاعة التدريب بالصحة النفسية، وذلك بمشاركة 30 من مدربي ومقدمي خدمات الصحة النفسية.

بدوره،أشاد الدكتور جميل سليمان بجهود خبير التدريب والتنمية الدكتور باسم السويركي مدرب الدورة، وقال" اننا أمام قامة علمية ومهنية كبيرة تعطي المواضيع المهنية والمفاهيم العلمية روحا وتؤصل لها من مدخل اسلامي يعزز مفهوم الصحة النفسية الإيجابية كمكون اساسي من مكونات الشخصية".

واكد سليمان أن هذا المستوى يؤسس لمستويات متقدمة أخرى ستعقد خلال العام الحالي، واصلا شكره لرئيس التدريب والبرامج د. اسامة عماد على جهوده في تنظيم الدورة، ولمتدربي البرنامج داعيا اياهم لتطبيق هذه المفاهيم في عملهم مع المرضى، لافتا ان العام الحالي هو عام تحسين الأداء المهني للإدارة العامة للصحة النفسية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟