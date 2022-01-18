وزارة الأسرى تزور عائلة الأسير عمر وادي بالشمال

غزة-الرأي

اجرى وفد من وزارة شؤون لااسرى والمحررين زيارة لعائلة الاسير عمر وادي وذلك ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى الذي تقوم به دائرة الرعاية والإرشاد على مدار العام، للاطمئنان على أوضاع أهالي الأسرى المعيشية والصحية .

حيث ضم الوفد أ. صابر أبو كرش " مدير عام العلاقات العامة والإعلام،أ. نبيل حجاج " نائب مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، وطاقم دائرة الرعاية الإرشاد ، والأخ / أبو المجد عويضة " عن لجنة أهالي الأسرى ".



يشار أن الأسير عمر من مواليد عام " 1992" ، اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2013/11/26، وحكمت عليه بالسجن 18 عاما .